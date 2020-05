Neue Untersuchung Deutsche wollen kein Laborfleisch

Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. Am stärksten vertreten Frauen über 65 Jahren (51,3 Prozent) die Meinung, am wenigsten Männer in der mittleren Altersgruppe zwischen 35 und 65 Jahren (32,3 Prozent). Männer mittleren Alters bekennen sich in besonderer Weise zu häufigem Fleischkonsum (55,9 Prozent). Bei den Frauen über 65 sind es nur 17 Prozent.