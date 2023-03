Nivea-Hersteller Beiersdorf: Der Konzern, der seine Dividende nicht erhöht

Andere Konzerne nutzen das Geld für Zukäufe, oder für die Pflege ihres Aktienkurses. Sie kaufen etwa Anteile von Aktionären zurück, was den Kurs der einzelnen Aktie erhöht. Und natürlich schütten sie Teile des Gewinns als Dividende an die Aktionäre aus. Beiersdorf aber schüttet nur 70 Cent pro Aktie aus. Das hat sich seit 2009 nicht verändert, ganz egal, wie hoch oder niedrig der Gewinn per Aktie war.



Für Beiersdorf sollen zunächst Zukäufe im Fokus stehen: Übernahmen stünden sehr weit oben auf der Agenda, sagte Warnery. In den vergangenen Jahren hat Beiersdorf etwa die Luxusmarke Chantecaille gekauft. In den USA investierte Beiersdorf in die Sonnencrememarke Coppertone. Zuletzt investierte der Hamburger Konzern in das Biotech-Unternehmen S-Biomedic, das zum Mikrobiom der Haut forscht.

Beiersdorf wolle vor allem im Bereich der Premium-Hautpflege wachsen und könnte in diesem Bereich Marken zukaufen. „Das ist der Bereich, in dem es Wachstum gibt.“ Dafür habe er die „volle Unterstützung“ der Eigentümer, sagte Warnery.