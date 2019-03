Nomos wieder bei Wempe Zwei große Marken vertragen sich wieder

Einige Monate später haben die Beteiligten offenbar erkannt, was sie aneinander haben. Seit mehreren Tagen kursierten Gerüchte, dass die vermeintlich zerstrittenen Parteien wieder aufeinander zugegangen seien. Nun folgt die Bestätigung, dass man die 20-jährige Partnerschaft fortführen wolle, stationär wie online. Dies erfolge auch in Anerkennung der Rolle beider Unternehmen für die deutsche Uhrenbranche, heißt es. Die Kooperation mit den Portalen chronext und chrono24 hat Schwertner im Gegenzug wieder aufgekündigt. Ein Rückschlag für die beiden Unternehmen im Kampf um Anerkennung in der Branche.