Online-Boom: Die Post will nach Gewinnsprung im Sommerquartal die Prognose anheben

Nach einem Gewinnsprung im Sommerquartal blickt die Deutsche Post optimistischer in die Zukunft. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, die Prognose für den Betriebsgewinn und den Barmittelzufluss wegen der starken Entwicklung bei DHL anzuheben. Auch der mittelfristige Ausblick für die Jahre bis 2023 werde nach oben angepasst. Im dritten Quartal legte der Betriebsgewinn (Ebit) auf 1,765 Milliarden Euro zu nach 1,377 Milliarden vor Jahresfrist.