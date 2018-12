Online-Geschäft und China Nike überzeugt mit starken Quartalszahlen

Seinen Nettogewinn konnte Nike im zweiten Geschäftsquartal (per Ende November) um zehn Prozent auf 847 Millionen Dollar steigern. Pro Aktie verdiente der Konzern mit 52 Cent sechs Cent mehr als erwartet. Auch der Umsatz kletterte um rund zehn Prozent auf 9,37 Milliarden Dollar. Das waren fast 200 Millionen Dollar mehr als von den Experten im Schnitt geschätzt. Dabei betrug das Plus in China trotz des Handelsstreits der USA mit der Volksrepublik rund 26 Prozent, in Nordamerika waren es 8,5 Prozent. Rund 41 Prozent des Umsatzes kamen den Angaben zufolge zuletzt aus dem Online-Geschäft. Seit mehr als einem Jahr ist Nike darum bemüht, seine Partnerschaften mit Online-Händlern auszubauen.