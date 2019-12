Online-Händler: Verdi ruft in Tarifkonflikt zu Streik bei Amazon auf

Verdi hat im anhaltenden Tarifkonflikt mit dem US-Onlinehändler in der Vorweihnachtswoche erneut zum Streik aufgerufen. Am Standort Bad Hersfeld solle die Arbeitsniederlegung mit der Nachtschicht am Montag beginnen und bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern, teilte die Gewerkschaft mit.