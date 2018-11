Paketdienst DHL setzt in Nordamerika auf autonome Fahrzeuge und Roboter

DallasDer Paketdienst DHL setzt in seinen Lagerhäusern in Nordamerika künftig künstliche Intelligenz, selbstfahrende Fahrzeuge und Roboter ein. So will das Logistikunternehmen die steigende Nachfrage nach E-Commerce bewältigen. DHL hat seinen inländischen Paketdienst in den USA zwar 2008 eingestellt, bietet Spediteuren aber nach wie vor Lagerung und Auftragsabwicklung an.