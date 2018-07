Passagierzahlen: Berliner Flughäfen gleichen Air-Berlin-Delle aus

BerlinDie Berliner Flughäfen haben ihr kleines Tief nach dem Ende der Fluggesellschaft Air Berlin überwunden. Die Zahl der Passagiere am Standort Berlin stieg im Juli wieder leicht. In Berlin-Tegel, wo Air Berlin bis zum Niedergang der größte Kunde war, lag die Fluggastzahl erstmals in diesem Jahr „bei plus/minus null“ im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag sagte. In Schönefeld habe es ein leichtes Plus gegeben, dies sei im August dann auch für Tegel zu erwarten.