Philippe Sereys de Rothschild „Millennials suchen Wein, der nicht zu kompliziert ist“

Weil die Weine mit Preisen zwischen zehn und 20 Euro ein Vielfaches dessen kosten, was für eine Flasche Wein in Deutschland im Durchschnitt bezahlt wird? 80 Prozent aller Weine werden hierzulande im Supermarkt oder im Discounter verkauft.

Haben Sie etwas gegen Supermärkte?



Nein, gar nicht.

Wir auch nicht. Aber es stimmt, dass es schwierig ist, mit den Vertretern der Supermärkte in Deutschland zu verhandeln, weil der Markt sehr vom Preis bestimmt wird. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht dort sein sollten, im Gegenteil. Ein Supermarkt ist ein großartiger Ort für die Sichtbarkeit der Marke. Ich selbst gehe oft in Frankreich in Supermärkte um zu schauen, wie dort Weine verkauft werden – sie sind Teil der Vertriebskette. Für uns gehört das zur Strategie der Verfügbarkeit für den Kunden. Das gehört zur DNA der Marke, die mein Großvater gründete. Damals war Wein verkaufen vergleichsweise einfach.