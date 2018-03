Poco-Mutter: Schwere Gerichtsschlappe für Steinhoff

Ein Gericht in Dortmund soll über die Eigentümerschaft an Poco entscheiden, in einem weiteren Verfahren in Wien soll über die Besitzverhältnisse beim französischen Möbelkonzern Conforama entschieden werden. Auch Conforama hatte Steinhoff voll konsolidiert, obwohl sich auch Seifert an dem französischen Konzern beteiligt hatte.