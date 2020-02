Präsident des Getränke-Einzelhandels „Die Ächtung von Einweg ist nicht der richtige Weg“

Bier, Wasser und Schorlen: Dafür wird an der Kasse Pfand fällig. Anders ist das etwa bei vielen Getränken ohne Kohlensäure und Säften. Die hessische Landesregierung will dem einen Riegel vorschieben und das Pfandsystem erweitern. Für ihren Plan brachte sie eine Initiative im Bundesrat ein. Das Ziel: Künftig sollen Verbraucher auf sämtliche Dosen und Einweg-Kunststoffflaschen Pfand zahlen. So soll weniger Müll anfallen und die Mehrwegverpackungen gestärkt werden.



Mehrwegflaschen bringt momentan auch der Discounter Aldi Süd vermehrt in Umlauf, eigentlich bekannt auch für sein Bier aus Einwegflaschen. Hier testet man momentan in einigen Filialen den Verkauf von Bier in Mehrwegflaschen.



Hat nun also der Krieg gegen die Einwegflaschen begonnen? Fragen an Andreas Vogel, Vorstand des Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandel e.V. (VDGE).