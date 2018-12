 Prognose: Metro erwartet wegen Problemen in Russland weniger Gewinn

DüsseldorfDas kriselnde Russland-Geschäft ist weiter ein Bremsklotz für den Handelsriesen Metro. Der Konzern erwarte in seinem Großhandelsgeschäft im Geschäftsjahr 2018/19 bei einem Umsatzplus von einem bis drei Prozent einen Rückgang des operativen Gewinns um zwei bis sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,24 Milliarden Euro), teilte Metro am Donnerstag in Düsseldorf mit.