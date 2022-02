Quartalszahlen Amazon: Der Gewinn steigt – die Aktie hebt ab

04. Februar 2022

Amazon steigert den Gewinn und sorgt mit der geplanten Anhebung der Preise in den USA für Freude an den Börsen. Bild: Bild: dpa

Amazon hat seinen Gewinn erhöht, ächzt aber zugleich unter hohen Kosten und schwächerem Wachstum. Bei Anlegern kommt es gut an, dass der Konzern die Preise in den USA anheben will. An einer anderen Front kündigt sich aber Zoff an.