Rally der Tesla-Aktie: Elon Musk könnte bald Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt ablösen

Sollte Musk es tatsächlich auf Platz eins der Reichenliste schaffen, wäre das für ihn die Krönung von zwölf außergewöhnlichen Monaten. Allein im vergangenen Jahr stieg sein Nettovermögen um mehr als 150 Milliarden Dollar, was womöglich die schnellste Schaffung von Wohlstand in der Geschichte war. Angefeuert wurde sein Aufstieg durch eine beispiellose Rally des Tesla-Aktienkurses, der angesichts konstanter Gewinne, einer Aufnahme in den S&P 500 Index und einer allgemeinen Anleger-Begeisterung in den letzten zwölf Monaten um 743 Prozent kletterte.