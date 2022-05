Reisekonzern: Tui sammelt frisches Kapital zur Rückzahlung von Coronahilfen ein

Der Staat hatte Tui mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro Finanzhilfen in der Corona-Krise vor dem Aus bewahrt. Tui musste Milliardenverluste verkraften, das in der Krise eingebrochene Reisegeschäft hat sich in den vergangenen Monaten aber deutlich erholt. Vorstandschef Fritz Joussen rechnet in diesem Jahr zumindest operativ mit der Rückkehr in die schwarzen Zahlen.