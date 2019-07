Schifffahrt: Südkoreanische Hyundai-Reederei tritt Allianz mit Hapag-Lloyd bei

HamburgDie südkoreanische Reederei Hyundai Merchant Marine ist als viertes Mitglied zu dem Reederei-Konsortium „THE Alliance“ dazugestoßen. Damit verbessere sich die Wettbewerbsposition der Allianz gegenüber den anderen beiden globalen Verbünden, teilte Hapag-Lloyd am Montag in Hamburg mit. Hapag-Lloyd steht in der Rangliste der Container-Linienreedereien auf Platz fünf, Hyundai auf Platz neun.