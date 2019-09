Schnelllebige Mode zu Billigpreisen Deutsche Läden trüben Primarks Erfolge

Insgesamt rechnet Primark im Geschäftsjahr mit Erlösen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro, einem Plus von rund vier Prozent. Flächenbereinigt hingegen seien die Erlöse um zwei Prozent gesunken. Zufrieden ist Primark mit der Entwicklung in Großbritannien. Dort konnte Primark trotz schwieriger Bedingungen „beträchtliche“ Marktanteile gewinnen. Dennoch konnte auch im Vereinigten Königreich kein Wachstum auf vergleichbarer Fläche erzielt werden. Flächenbereinigt sanken die Erlöse dort um ein Prozent. Ein „starkes Umsatzwachstum“ sei dagegen in den USA erzielt worden. Dort stiegen die Erlöse sogar auf vergleichbarer Fläche, gleichzeitig wurde der operative Verlust verringert. Im Herbst eröffnet Primark seinen zehnten US-Store in New Jersey, der elfte folgt Ende kommenden Jahres in Florida. Außerdem wurden Verträge für eine Filiale in Chicago unterzeichnet.



Die operative Marge lag im ersten Halbjahr bei knapp zwölf Prozent und damit deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums in Höhe von knapp zehn Prozent. Die Marge für das zweite Halbjahr werde jedoch durch einen stärkeren US-Dollar beeinflusst. „Unsere Prognosen für das operative Ergebnis für das Gesamtjahr haben sich nicht verändert und liegen leicht über dem Vorjahresniveau“, teilt Primark mit. Die Verkaufsfläche von Primark ist im vergangenen Geschäftsjahr um 88.000 auf 1,45 Millionen Quadratmeter gewachsen. Das Unternehmen betreibt 373 Filialen, davon 30 in Deutschland. Hierzulande sollen Filialen teilweise verkleinert werden, um die Flächenproduktivität zu erhöhen. Im kommenden Geschäftsjahr will Primark 19 neue Geschäfte eröffnen, darunter das erste in Polen.