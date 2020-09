Schwarz-Gruppe: Lidl-Mutter greift nach Teilen der Suez-Recyclingsparte

Europas größter Handelskonzern, die Schwarz-Gruppe, will einen Teil der Recyclingsparte des französischen Abfall- und Abwasserkonzerns Suez übernehmen. Die Schwarz-Tochter PreZero wolle die Suez-Standorte in den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland und Polen erwerben, teilten die beiden Konzerne am Mittwoch mit.