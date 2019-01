 Sicherheitspersonal: Warnstreiks sorgen für massive Störungen des Flugverkehrs

Seit 2.00 Uhr beteiligt sich auch das Sicherheitspersonal an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt/Main an dem Warnstreik. Dort sind etwa 5000 Beschäftigte für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig. Der Arbeitskampf dort soll bis 20.00 Uhr dauern.