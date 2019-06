Sommerferien: Bis zu 240.000 Passagiere pro Tag – Frankfurter Flughafen erwartet Rekordandrang

FrankfurtDer Frankfurter Flughafen rüstet sich zu Ferienbeginn für einen Rekordansturm von Passagieren. Mit den Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und weiteren Bundesländern in einer Woche erwartet die Betreibergesellschaft Fraport bis zu 240.000 Passagiere am Tag. „Das sind neue Spitzenwerte, die dafür sorgen, dass die Infrastruktur unserer beiden Terminals den ganzen Sommer über nahezu voll ausgelastet sein wird“, erklärte Thomas Kirner vom Flugbetriebs- und Terminalmanagement am Freitag. Es werde zusätzliches Personal an Deutschlands größtem Airport eingesetzt.