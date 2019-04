Sommerferien Urlauber können auf Last-Minute-Schnäppchen hoffen

Diese Zahlen könnten auch dieses Jahr wieder erreicht werden, schließlich haben viele Deutsche ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht. Die Reiseveranstalter glauben dennoch, dass viele ihre Entscheidung nicht bis zur letzten Minute aufschieben wollen. So betont etwa Tui: „Ein Last-Minute-Trend zeichnet sich aktuell nicht ab.“ Auch die DER Touristik erwartet kein überproportional starkes Last-Minute-Geschäft. Aktuell lägen die Buchungseingänge bei DER Touristik Deutschland über dem Vorjahr. Die Reisekonzerne haben aber durchaus auch ein Eigeninteresse, sich kein starkes Last-Minute-Geschäft zu wünschen, weil Preisnachlässe am Gewinn nagen.



Thomas Cook mahnt denn auch, vor allem Gäste, die in der Hauptsaison und mit Kindern verreisen wollten, sollten nicht mehr zu lange zögern. Durch die Germania-Insolvenz seien die Flugkapazitäten auf der Kurz- und Mittelstrecke noch einmal verknappt worden. „Daher gehen wir davon aus, dass besonders beliebte Ziele zur Hochsaison nahezu ausgebucht sein werden und Verbraucher ihr Wunschziel oder Wunschhotel kurzfristig nicht mehr buchen können“, erläutert Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH.