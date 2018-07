Spielwarenhersteller: „Barbie“-Hersteller Mattel streicht 2200 Jobs

New YorkDer US-Spielzeugkonzern Mattel will mehr als 2200 Arbeitsplätze streichen. Der Schritt sei Teil von Bemühungen um Kosteneinsparungen im Umfang von mindestens 650 Millionen Dollar, teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Von den Stellenkürzungen sind demnach vor allem Büroangestellte von Mattel betroffen. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen El Segundo hat rund 28.000 Mitarbeiter.