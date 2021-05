Sportartikel: Nike kündigte Vertrag mit Neymar wegen Vorwurf eines sexuellen Übergriffs

Das „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Mitarbeiterin habe Freunden und Kollegen umgehend von dem Vorfall in einem New Yorker Hotel erzählt. Nike erklärte, die Frau habe ihn dem Unternehmen erst 2018 gemeldet, zunächst unter dem Siegel der Vertraulichkeit. 2019 habe sie Interesse an einer juristischen Verfolgung gezeigt. Die Frau war für die Betreuung des Stars zuständig und hatte den offenbar Betrunkenen zusammen mit einem Kollegen nach einer Feier in New York auf sein Hotelzimmer zurückgebracht.