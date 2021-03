Sportartikelhersteller: „Ein Jahr wie 2020 hatten wir noch nie“ – Adidas fällt hinter die Rivalen zurück

Im gesamten Jahr 2020 gingen die Einnahmen von Puma nur um gut ein Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern hat sich auf 209 Millionen Euro mehr als halbiert. Puma begründet dies mit den Auswirkungen der Pandemie.

Weltmarktführer Nike kam im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs, das am 30. November endete, auf ein Umsatzplus von sieben Prozent. Die Amerikaner legen ihre neuesten Zahlen in der kommenden Woche vor. Beim Konkurrenten Under Armour fielen die Erlöse im Schlussquartal unterdessen um drei Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar.