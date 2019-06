Streit um Streifen Was das Gerichtsurteil für Adidas bedeutet

Welche Folgen hat das nun für Adidas? Erst einmal keine wirklich spürbaren. Adidas-Chef Kasper Rorsted muss jetzt keine Heerscharen von Praktikanten in die Lager schicken, um die drei Streifen von Schuhen abzuknibbeln. Den breiten Schutz für seine 3-Streifen-Marke hat der Konzern nach wie vor. Er kann auch weiterhin gegen Nachahmer vorgehen, die meinen, ihre Schuhe sähen mit zwei, vier oder fünf Streifen cool genug aus, um Kundschaft zu locken.



Allerdings wird man sich bei Adidas nun einen Kopf darüber machen, wie der erweiterte Markenschutz womöglich doch noch erreicht werden kann. Das Urteil enthält dazu einige Hinweise. Vor allem den, dass die Konzern-Juristen in Zukunft deutlich präziser sein müssen, wenn sie ihre Marke anmelden. Denn kleben die Richter so nah an der einmal eingereichten Vorlage – schwarz auf weiß, 5:1 etc. – und schließen damit alle denkbaren weiteren Varianten aus, wofür es durchaus gute Gründe gibt, reicht die bisherige Praxis sicher nicht aus.