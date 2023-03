Strompreis-Bremse: Bahn nutzt als erstes Großunternehmen Strompreis-Bremse

Die hochverschuldete Bahn ist der größte Stromverbraucher in Deutschland und leidet daher besonders unter den gestiegenen Preisen. Bahnchef Richard Lutz hatte in November von bis zu zwei Milliarden Euro Mehrkosten alleine beim Strom gesprochen. Allerdings ist die Strompreis-Bremse an Bedingungen geknüpft: So muss der Konzern einen Gewinnrückgang oder Verluste ausweisen. Zudem darf ein Unternehmen dann keine Manager-Boni und Dividenden auszahlen, was viele börsennotierte Firmen abgeschreckt hat. Dies trifft jetzt auch die Bahn-Manager. Eine Bahn-Sprecherin wollte sich nicht äußern.