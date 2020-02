Studie: Tourismus-Einbruch wegen Coronavirus kostet Asien bis zu 115 Milliarden Dollar

Der Einbruch des Tourismus infolge der Coronavirus-Epidemie kostet einer Studie zufolge allein Asien bis zu 115 Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung. In einer am Montag veröffentlichten Untersuchung mit dem Titel „Urlaub in der Hölle“ gehen die Experten der niederländischen Bank ING davon aus, dass Reisen nach und aus China so gut wie gänzlich gestrichen werden.