Tourismus-Messe ITB: Touristenschreck Trump – USA-Reisen brechen ein

Ganz anders das Reiseziel Deutschland. Dort zählten die Hoteliers 2017 mehr als 460 Millionen Übernachtungen, was das achte Wachstumsjahr in Folge bedeutete. Bundesbürger übernachteten drei Prozent häufiger in heimischen Herbergen als im Vorjahr, ausländische Gäste brachten ein Plus von vier Prozent.