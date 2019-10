Übernahmeangebot: Luxusgüter-Konzern LVMH greift offenbar nach Juwelier Tiffany

Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH ist nach Informationen von Insidern mit einer milliardenschweren Kaufofferte an den amerikanischen Edel-Juwelier Tiffany herangetreten. Der Konkurrent der Gucci-Mutter Kering habe den New Yorkern ein vorläufiges, nicht-bindendes Angebot unterbreitet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Wochenende.