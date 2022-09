Ukraine-Krieg: Electrolux verkauft Russland-Geschäft an lokales Management

Der schwedische Haushaltsgerätehersteller Electrolux zieht sich aus Russland zurück und verkauft sein Geschäft in dem Land an das lokale Management. „Electrolux hat keine Produktion in Russland und wird keine Geräte an das veräußerte Unternehmen liefern“, teilte Electrolux am Freitag in einer Erklärung mit.