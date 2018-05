An der Frage, was Matratzen aus dem Internet taugen, scheiden sich jedoch nach wie vor die Geister. An der Qualität einzelner Produkte gibt es keinen Zweifel. So hat etwa die Matratze "Bodyguard" von Bett1.de den Sieg bei der Stiftung Warentest davongetragen, während klassische Matratzen in Hintertreffen gerieten. Kritiker sehen dennoch Probleme beim Kauferlebnis. So sei beim Kauf die Beratung wichtig, sagt Leifeld - und die bliebe beim Online-Handel naturgemäß auf der Strecke Auch der Handelsverband Textil warnt, im Internet könne ja schlecht Probe gelegen werden.