Wegen Importzöllen Trumps Zollstreit belastet US-Whiskey-Hersteller

Nach Schätzung einer Kongressbehörde werden die von Trump erhobenen Zölle das gesamte Wirtschaftswachstum der USA beeinträchtigen. Im Schnitt werde das Bruttoinlandsprodukt in den nächsten zehn Jahren jeweils um 0,1 Prozent geringer ausfallen, sollten die Zölle in der derzeitigen Höhe bestehen bleiben, hieß es am Montag in einem Bericht des Congressional Budget Office (CBO). Das geringere Wachstum sei auf geringere Ausgaben der Verbraucher und sinkende US-Exporte zurückzuführen. Dies könne nur teilweise durch eine zu erwartende höhere Produktion wettgemacht werden.