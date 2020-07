Weniger Erkältungen und Darmprobleme Wie Medikamenten-Hersteller unter der Coronakrise leiden

„Der Absatz von rezeptfreien Erkältungspräparaten ist in den Apotheken – nach einer bis dahin verhältnismäßig starken Saison – im März abrupt eingebrochen und liegt aktuell immer noch deutlich unter Vorjahresniveau“, erklärt Michael Hensoldt, Geschäftsführer der Marktforschung Insight Health. Laut den Daten von Insight Health hat sich der Absatz um fast die Hälfte reduziert. So wurden etwa in der letzten Maiwoche dieses Jahres 1,51 Millionen Packungen Erkältungspräparate in Apotheken verkauft – im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,7 Millionen.