Werner knallhart: Bringt der Fasten-Trend unsere Frühstücksfirmen in Gefahr?

Diese Änderung um 180 Grad ist für viele schon das Indiz für die These: Wenn der eine so sagt und der andere so, kann etwas nicht stimmen. Ich finde aber: Neuere Erkenntnisse schlagen im Zweifel alte. Wegen des Fortschritts in der Forschung. Bei der Frage, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel, würde ja auch keiner von Hickhack oder Patt sprechen. Die Kugelbefürworter haben sich letztendlich durchgesetzt – wegen ihrer neueren Forschungsmethoden.