Zahl der pünktlichen Flüge steigt Bislang ist das Sommer-Flugchaos ausgeblieben

Auch die Flughäfen setzen nach eigenen Angaben mehr Personal ein, um die Jets zuverlässiger abzufertigen. Selbst an dem von der Bundespolizei kontrollierten Flaschenhals der Passagier- und Handgepäckskontrollen hat sich in diesem Jahr etwas getan. Neben dem besser gesteuerten Personaleinsatz wurde auch neue Technik eingesetzt. In Frankfurt können nun langsamere Passagiere innerhalb der Kontrollzone überholt werden und in München kommen Scanner mit Computer-Tomografie zum Einsatz, die Flüssigkeiten und Laptops dreidimensional darstellen können. Die Passagiere dürfen diese Gegenstände nun wieder im Handgepäck lassen.