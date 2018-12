Herr Atzberger, amerikanische Shoppingcenter galten einmal als Kathedralen des Konsums. Heute stecken sie in einer schweren Krise, „Dead Malls“ sind zu einem Massenphänomen geworden. Wie sieht es in Deutschland aus?

Die deutsche Handelsstruktur unterscheidet sich grundlegend von der amerikanischen. Die Centerdichte ist hierzulande deutlich geringer. Es gab ganz andere baurechtliche Voraussetzungen und viele gewachsene Innenstädte, was eine industrielle Fertigung von Malls wie in den USA zum Glück verhindert hat. Die Objekte, die in den USA schließen, sind vor allem Center, die auf Rendite getrimmt waren und sehr schnell hochgezogen wurden. Für die Investoren dort ist es oft lohnender, neue Objekte zu bauen, als Geld in die Modernisierung von Bestandsimmobilien zu stecken.