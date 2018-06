Handelsstreit: „Zölle und Tweets“ – Siemens-Chef Kaeser attackiert Trump

PekingSiemens-Chef Joe Kaeser die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. „Die richtige Antwort auf mangelnde Wettbewerbsfähigkeit ist Innovation und Produktivität und keine Zölle und Tweets“, sagte der Manager am Mittwoch vor Wirtschaftsvertretern in Peking. „Wir leben in einer Zeit, in der langjährige Vereinbarungen und Allianzen in Frage gestellt werden“, warnte Kaeser. Nationale Abschottung sei auf dem Vormarsch.