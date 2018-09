2900 Arbeitsplätze fallen weg Siemens reduziert geplanten Stellenabbau

Ob im Gegenzug im Ausland mehr Stellen gestrichen werden, wollte Kugel nicht sagen. Teilweise liefen die Verhandlungen über einen Verkauf von Werken noch. Der Konzern hatte vor elf Monaten weltweit einen Abbau von 6900 Stellen bei PG und in der verwandten Sparte PD angekündigt, die kleine Elektromotoren und Generatoren baut. Siemens halte aber an dem Ziel fest, mit dem Stellenabbau 500 Millionen Euro bei PG einzusparen, davon 270 Millionen in Deutschland.



Aufatmen kann die Belegschaft vor allem in Görlitz. Dort stand das gesamte Werk mit 720 Mitarbeitern zur Disposition, nun sollen nur 170 Stellen gestrichen werden. Auch Erfurt, wo ein Verkauf des Werks scheiterte, soll eine Perspektive bekommen. In Berlin fallen in zwei Werken insgesamt 700 Stellen weg, weniger als geplant. Für Leipzig sucht Siemens einen Käufer. „Mit dem Interessenausgleich haben wir auch strukturelle Veränderungen und neue Chancen für einige Standorte vereinbart“, sagte Kugel. Der Schwerpunkt der Stellenkürzungen liegt nun im Westen statt im strukturschwachen Osten des Landes. In Mülheim an der Ruhr, wo 600 Siemensianer ihren Job verlieren, und in Erlangen (500) dürften die Mitarbeiter rascher neue Arbeitsplätze finden – im oder außerhalb des Konzerns.