737-Maschinen Boeing räumt mögliche Tragflächen-Probleme ein

Boeing hat mögliche Defekte in einem Bauteil der Tragflächen bestimmter Flugzeuge der Modellreihe 737 eingeräumt. Airlines seien in Absprache mit der US-Bundesluftfahrbehörde über die potenziellen Probleme informiert worden, teilte der Flugzeugbauer mit. Es seien 21 Flugzeuge vom Typ 737 ausfindig gemacht worden, in die die fraglichen Teile höchstwahrscheinlich verbaut worden seien. Fluggesellschaften seien zudem angewiesen worden, weitere 112 Maschinen auf mögliche Defekte zu prüfen und die Teile gegebenenfalls auszutauschen, hieß es.