737 Max Boeing zahlt Opfer-Angehörigen von Max-Abstürzen 100 Millionen

04. Juli 2019

Die Boeing-Maschinen des Typs 737 Max haben seit März weltweit Startverbot. Bild: dpa Bild:

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing bietet Angehörigen von Opfern der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien Finanzhilfen an. Der Konzern will dafür 100 Millionen Dollar bereitstellen.