74 Milliarden Dollar Mega-Pharma-Übernahme: Bristol-Myers will Celgene schlucken

Mega-Deal in der US-Pharmaindustrie: Der Branchenriese Bristol-Myers Squibb will den Biopharma-Spezialisten Celgene für den Gegenwert von rund 74 Milliarden US-Dollar (rund 65,2 Mrd Euro) übernehmen. Celgene-Aktionäre sollen pro eigener Aktie ein Papier von Bristol-Myers Squibb und 50 Dollar erhalten, wie die Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilten. Das entspricht 102,43 Dollar Gegenwert, das Angebot liegt somit 54 Prozent über dem Schlusskurs des Celgene-Papiers am 2. Januar.