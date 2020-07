77 Prozent unter Vorjahreswert Wirtschaftliche Folgen der Coronapandemie lasten auf BASF

Am stärksten leidet BASF unter der rückläufigen Nachfrage aus der Autoindustrie, für die das Unternehmen in diesem Jahr nach früheren Angaben einen Produktionsrückgang von mindestens 20 Prozent erwartet. In anderen Bereichen sorgt die Pandemie dagegen für zusätzliche Nachfrage, etwa bei Nahrungsergänzungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln. Die Chemiebranche und mit ihr der Branchenprimus BASF gelten als wichtiger Konjunkturindikator, da die Produkte praktisch in allen großen Industriezweigen benötigt werden.