AC Immune Biontech-Investoren steigen beim Alzheimer-Spezialisten ein

von Jürgen Salz 07. November 2021

Ein Mitarbeiter von AC Immune arbeitet im Labor. Bild: Presse Bild:

Prominenter Einstieg bei AC Immune: Das Investorenduo Andreas und Thomas Strüngmann, das auch an Biontech beteiligt ist, investiert in größerem Stil. Das Schweizer Unternehmen will Medikamente gegen Alzheimer entwickeln.