Aduhelm: EU-Gremium spricht sich vorerst gegen Zulassung für Alzheimer-Medikament von Biogen aus

Das Alzheimer-Medikament Aduhelm des US-Biotechkonzerns Biogen kommt womöglich nicht in Europa auf den Markt. Ein Gremium der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sprach sich am Mittwoch zunächst gegen eine Zulassung des Mittels aus. Seine formelle Entscheidung wird im Dezember erwartet. Die EMA ist an diese Empfehlung zwar nicht gebunden, richtet sich danach aber normalerweise. Die Zulassung des umstrittenen Medikaments in den USA hatte im Juni für Schlagzeilen gesorgt. Dort hatte die Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht gegeben, obwohl sich zuvor ein Beratergremium dagegen ausgesprochen hatte. Das Geschäft mit dem Alzheimer-Mittel läuft seither aber nur schleppend.