Agrochemiekonzern: Syngenta startet Vorbereitungen für Börsengang in Schanghai

Die Vorbereitungen für einen Börsengang (IPO) des Agrochemiekonzerns Syngenta Group in China gehen in die heiße Phase. Die begleitenden Investmentbanken hätten bei der zuständigen Regulierungsbehörde China Securities Regulatory Commission (CSRC) ein vorbörsliches Evaluierungsgutachten („Pre-Listing Tutoring Report“) für ein mögliches IPO an der Technologiebörse STAR Market in Schanghai eingereicht, wie Syngenta am Montag mitteilte.