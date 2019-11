Allianz Global Investors: Zweitgrößter Osram-Aktionär halbiert seine Anteile nahezu

Der bisher zweitgrößte Aktionär von Osram hat seine Beteiligung an dem Münchner Lichtkonzern deutlich reduziert. Allianz Global Investors (AllianzGI), der Vermögensverwalter des Münchner Versicherungsriesen, meldete am Mittwoch einen Anteil an Osram von 5,01 Prozent.