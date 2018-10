Ausbau der Kapazitäten BMW baut mit Partner in China weiteres Werk

Shenyang, MünchenBMW baut nach Angaben der chinesischen Regierung in der Volksrepublik gemeinsam mit seinem Partner Brilliance ein drittes Pkw-Werk. Wie am Mittwoch einer Regierungswebsite zu entnehmen war, investiert das Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive (BBA) in eine weitere Fabrik in Shenyang im Nordosten des Landes. Der Münchner Konzern lehnte eine Stellungnahme ab. BMW und Brilliance feiern am Donnerstag in China das 15-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft.