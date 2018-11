Autobauer Audi-Aufsichtsrat vertagt die Entscheidung über Bram Schot

30. November 2018 , aktualisiert 30. November 2018, 16:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Eigentlich wollte der Aufsichtsrat den Audi-Interimschef am Donnerstag zur Dauerlösung an der Spitze des Autobauers machen. Bis Weihnachten will sich das Gremium entscheiden.