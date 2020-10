Autobauer: Audi will in China mit FAW mehr Elektroautos bauen

Audi will zusammen mit dem chinesischen Partner FAW mehr Elektroautos in China bauen. Die beiden Autobauer wollen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, wie sie am Dienstag in Changchun, dem Firmensitz von FAW, mitteilten. Von 2024 an sollen in China verschiedene Audi-Elektromodelle auf Basis der gemeinsam mit Porsche entwickelten Plattform PPE produziert werden.