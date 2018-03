Autobauer: BMW steigert weltweiten Absatz deutlich

Im Rennen um die imageträchtige Spitzenposition in der Oberklasse hat jedoch weiterhin Mercedes die Nase vorn. Die Stuttgarter haben in diesem Jahr bislang 357.000 Autos verkauft, BMW 304.000 und die Ingolstädter VW-Tochter Audi 280.000. BMW-Vorstandschef Harald Krüger will die Marke mit dem weiß-blauen Logo bis 2020 wieder an die Spitze bringen. „Das ist das knallharte Ziel für alle“, hatte er vor einer Woche auf dem Genfer Autosalon gesagt.